Paura a Palau: auto vola in mare, ma il conducente si salva: è uscito dal finestrino

Paura a Palau: auto vola in mare, ma il conducente si salva:...

Attimi di paura questa mattina nel porto di Palau. L’auto guidata da un giovane di origine romena è finita in mare, ma il conducente è stato sufficientemente abile a scappare dal finestrino prima di finire sul fondo.

Una tragedia sventata avvenuta intorno alle 4.30 del mattino. A chiamare i soccorsi è stato un comandante della Delcomar, che aveva visto il mezzo cadere in acqua.

Sul luogo si è recata la capitaneria di porto che ha poi recuperato il mezzo dal fondo con una gru. Restano da appurare le cause dell’incidente. Per quanto riguarda l’uomo invece, fortunatamente è in buone condizioni.

