I Carabinieri di Baunei ed Ilbono (Nu) con l’arrivo della stagione estiva e quindi con maggior traffico sulle strade stanno ponendo particolare attenzione alla sicurezza stradale anche per quanto attiene gli animali vaganti.

In questi giorni, nel corso dei numerosi servizi predisposti dal Comando della Compagnia di Lanusei di hanno sanzionato per omessa custodia e malgoverno di animali 4 allevatori ogliastrini che, in maniera disinteressata e non responsabile, hanno lasciato incustoditi dei bovini di loro proprietà che nella loro ricerca di cibo si sono spinti sulle strade per brucare nelle cunette, con grande pericolo per la sicurezza degli automobilisti.