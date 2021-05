I vigili del fuoco sono intervenuti nel primo pomeriggio, intorno alle ore 14, in via Domenico Millelire, a Sassari, per un incidente stradale.

Per cause ancora da chiarire un’autovettura è uscita fuori strada, terminando la corsa oltre il guard rail. La squadra dei pompieri ha provveduto a mettere in sicurezza il mezzo e l’area circostante.

Sul posto è intervenuto il personale del 118, anche se fortunatamente non sono stati segnalati feriti gravi.