Concerti, i Jethro Tull tornano in Italia a luglio con quattro date

Concerti in arrivo per i Jethro Tull che tornano in Italia con quattro date, la storica band progressive, trascinata dal suo frontman Ian Anderson, è pronta a tornare sui palchi.

Partirà da Brescia il tour italiano e l’estate 2021 che in parte sarà simile a quella del 2020 con tanti artisti internazionali che hanno rinunciato anche quest’anno a suonare, ma non è il caso dei Jethro Tull che hanno annunciato sui social le quattro date italiane.

Il tour italiano dei Jethro Tull

Sui social la band dà l’annuncio della tournée con questo messaggio: “Non vediamo l’ora di tornare presto in strada, va tutto bene”. Dopo 17 mesi di inattività i Jethro Tull tornano in tour. I concerti annunciati nel nostro paese sono ben 4 e si terranno nel mese di luglio.

Si comincia il 24 a Brescia, con lo spettacolo all’Arena Campo Marte. Il 26 saranno in Piemonte per suonare all’Anfiteatro dell’Anima di Cervere (provincia di Cuneo). Il 29 arrivano in Romagna con il concerto all’Arena di Regina di Cattolica. Il giorno dopo invece la tappa conclusiva avrà luogo in Toscana con lo show a Villa Bertelli di Forte dei Marmi (Lucca).