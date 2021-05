Il 2 giugno si terrà a Cagliari il “Flashmob per il Poetto”, a cui parteciperanno associazioni e cittadini, con l’obiettivo di dare “immediata priorità alla rimozione dei sacchi, alla bonifica ambientale e quindi all’interruzione del danno che si sta generando“.

L’appuntamento, fissato alla prima fermata per le ore 9:30, mira a tenere alta l’attenzione delle istituzioni e dei gestori degli stabilimenti balneari interessati dai sacchi di nylon posizionati a metà degli anni ‘90 lungo parte dell’arenile con l’intenzione di rallentare e contenere l’erosione.

“I sacchi riemersi, ormai in gran parte distrutti, rilasciano in mare quotidianamente ingenti quantità di plastica che andranno inevitabilmente a danneggiare l’ecosistema marino. Il tema è caro a tantissimi abitanti che, anche autonomamente, si sono mossi in questi ultimi mesi per denunciare la situazione“, si legge nel comunicato dell’evento.

Verranno rispettate rigorosamente tutte le norme anti-Covid. Per partecipare occorre portare un’immagine stampata che rappresenti i danni delle plastiche alla flora e alla fauna marina.