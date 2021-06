“Dal 3 giugno si darà la possibilità alle Regioni e alle province autonome di aprire su tutte le classi seguendo il piano, utilizzando tutti i punti di somministrazione, anche quelli aziendali“, aveva dichiarato nei giorni scorsi il commissario straordinario Figliuolo.

L’apertura delle immunizzazioni a (quasi) tutte le fasce d’età è confermata nelle seguenti Regioni: Lazio, che dà il via anche alla nuova ‘open week’ AstraZeneca per gli over 18, Lombardia, dove dalle 23 di oggi tutti i lombardi appartenenti alla fascia 12-29 anni potranno prenotare la propria vaccinazione, Toscana, che già aveva aperto agli over 30 e dove è attivo, da oggi, il servizio inoculazione per chi convolando a nozze (e priorità anche per gli adolescenti maturandi), e infine Piemonte, dove l’Unità di Crisi della Regione ha deciso di estendere a tutta la popolazione piemontese dai 18 anni in su le vaccinazioni ‘last minute’.

Occorre ricordare, come sottolineato dal generale Figliuolo, che “le dosi a disposizione saranno 20 milioni e ogni Regione dovrà regolarsi sul numero, evitando la rincorsa per avere più vaccini“.