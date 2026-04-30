Province Sassari Olbia, auto in fiamme a bordo strada: scongiurato l’incendio della vegetazione

Olbia, auto in fiamme a bordo strada: scongiurato l’incendio della vegetazione

Auto in fiamme a Olbia, intervento rapido dei Vigili del fuoco: nessun ferito e rogo domato in pochi minuti

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Redazione Cagliaripad
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Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi a Olbia, dove una Mercedes ML è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme mentre si trovava parcheggiata a bordo strada.

Sul posto è intervenuta la squadra operativa dei Vigili del fuoco di Olbia, che in breve tempo è riuscita a domare l’incendio, impedendo che il rogo si estendesse alla vegetazione circostante.

Le cause dell’incendio sono attualmente in fase di accertamento. Dopo le operazioni di spegnimento, i pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area interessata.

Non si registrano persone coinvolte o ferite nell’episodio. Presenti anche i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Olbia per gli accertamenti di competenza.

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