Olbia, auto in fiamme a bordo strada: scongiurato l’incendio della vegetazione

Momenti di apprensione nel pomeriggio di oggi a Olbia, dove una Mercedes ML è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme mentre si trovava parcheggiata a bordo strada.
Sul posto è intervenuta la squadra operativa dei Vigili del fuoco di Olbia, che in breve tempo è riuscita a domare l’incendio, impedendo che il rogo si estendesse alla vegetazione circostante.
Le cause dell’incendio sono attualmente in fase di accertamento. Dopo le operazioni di spegnimento, i pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area interessata.
Non si registrano persone coinvolte o ferite nell’episodio. Presenti anche i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Olbia per gli accertamenti di competenza.
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