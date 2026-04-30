Cagliari, assemblea dei Consigli regionali d’Italia: Comandini delegato europeo

Si è svolta a Cagliari l’assemblea plenaria della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, che ha designato Piero Comandini come delegato al Coordinamento per gli Affari europei.

La riunione, che ha visto la partecipazione dei presidenti delle assemblee regionali sia in presenza che da remoto, segna un passaggio rilevante nel rafforzamento del ruolo delle istituzioni territoriali nel contesto europeo.

Nel corso dei lavori, Comandini ha evidenziato il valore simbolico e politico della scelta di ospitare l’incontro in Sardegna, sottolineando la necessità di valorizzare maggiormente le assemblee legislative regionali.

Le sfide europee

Nel delineare le priorità del nuovo incarico, il presidente del Consiglio regionale sardo ha richiamato i principali dossier europei dei prossimi anni, tra cui il Quadro finanziario pluriennale 2028-2034, la politica di coesione e il futuro della Politica agricola comune.

“È un onore e una responsabilità che intendo svolgere con impegno e spirito di collaborazione” ha dichiarato Comandini. “Oggi le Assemblee legislative regionali si devono misurare con una fase europea decisiva. Le prossime discussioni del Quadro finanziario pluriennale 2028-2034, l’evoluzione della politica di coesione, il futuro della PAC, la programmazione dei fondi e le nuove priorità dell’Unione impongono a tutti noi di intensificare il dialogo con le istituzioni europee e nazionali. In un contesto caratterizzato da transizione profonde il livello regionale deve rappresentare uno snodo essenziale per trasformare gli indirizzi dell’Ue in politiche concrete e vicine ai territori”.

Approvato l’ordine del giorno

L’assemblea, presieduta da Antonello Aurigemma, ha approvato all’unanimità un ordine del giorno presentato dallo stesso Comandini insieme a Marcello Pittella, presidente del Consiglio regionale della Basilicata.

Il documento punta a rafforzare il ruolo delle assemblee legislative regionali e delle province autonome nella partecipazione al processo decisionale europeo, in vista del nuovo ciclo di programmazione 2028-2034.

“L’approvazione dell’ordine del giorno che mira a rafforzare il ruolo delle Assemblee legislative regionali e delle province autonome nella partecipazione alla formazione del diritto europeo è un ulteriore passo verso il raggiungimento di una nuova concezione del ruolo che dobbiamo avere in Europa”. Comandini conclude: “Rafforzare la nostra presenza vuol dire intervenire direttamente e contribuire in modo sempre più incisivo alla definizione delle strategie comuni e nei processi decisionali europei”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it