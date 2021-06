Incidente stradale ieri sera introno alle 21 a Gonnosfanadiga, all’angolo tra via Nazionale e via Marconi. Nel sinistro sono rimaste coinvolte tre fuoristrada: un Land Rover condotto da una 52enne con a bordo un’altra persona, un Nissan Novara guidato da un operaio 50enne e infine un Jeep Cherokee, che aveva alla guida un operaio 26enne, anch’egli di Gonnos.

Come sempre accade in questi casi e come previsto dal codice della strada, tutti e tre i conducenti dei mezzi coinvolti sono stati sottoposti ad accertamenti etilometrici mediante l’apparato in dotazione di Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Villacidro e soltanto il più giovane è risultato essere positivo con un tasso alcolico pari a 0,96 gr/l e non si sarebbe dovuto porre alla guida in quelle condizioni.

Pertanto gli è stata ritirata la patente che verrà inviata alla Prefettura di Cagliari per i successivi adempimenti di legge, mentre la macchina è stato sottoposto a fermo amministrativo.