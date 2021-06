Un incendio è divampato in una palazzina dell’ex zuccherificio occupato da anni dalla comunità rom nel Comune di Villasor (Su), in via Palmiro Togliatti.

Il rogo, stando alle prime informazioni, sarebbe partito da un magazzino abusivo nella struttura, in un’area già sottoposta a sequestro.

Non si hanno ancora notizie su eventuali feriti. Sul posto si sono tempestivamente recati Vigili del fuoco e Forze dell’Ordine.

I cittadini denunciano da anni l’occupazione dello stabile e il totale degrado della zona.