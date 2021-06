Argea accelera i pagamenti del Programma di sviluppo rurale per gli agricoltori sardi.

Da quando la società Leonardo è subentrata nella gestione del Sian, il sistema informativo del comparto agricolo, l’Organismo pagatore regionale ha erogato circa 20 milioni di euro per quasi 5mila beneficiari. Solo nella giornata di oggi sono stati emessi pagamenti per 3.457 beneficiari del Psr Sardegna 2014/2020-2007/2013, per 5.297.647,51 euro a valere sulle misure a superficie (sottomisure 10, 11, 13 e 14) che riguardano l’agricoltura integrata, l’agricoltura biologica, il benessere degli animali e l’indennità compensativa. È stato autorizzato il pagamento del saldo dell’annualità 2020 delle pratiche riferite alle misure 10 e 11. Ne dà notizia l’assessore regionale dell’agricoltura, Gabriella Murgia.

“Sostenere l’agricoltura e la zootecnica erogando celermente i premi del Psr significa difendere il nostro territorio, l’ambiente, il suolo e contrastare il dissesto idrogeologico”, commenta l’esponente della Giunta Solinas, che sottolinea positivamente la ripresa dei pagamenti e la nuova velocità delle istruttorie garantita da Argea.

“Ora l’obiettivo – aggiunge l’assessore Murgia – è di arrivare a erogare 60 milioni di euro entro il 30 giugno. È un obiettivo facilmente raggiungibile, grazie alla fruizione dei nuovi servizi informativi per il pagamento che stanno permettendo di superare tutte le precedenti impasse gestionali. Certo, la transizione è complessa, ma superata tale fase sono convinta che le cose saranno sempre più celeri. L’importante sarà scrivere il nuovo Psr in maniera meno burocratica perché sia facilmente informatizzabile e vicino alle aziende agropastorali della Sardegna”