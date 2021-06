Tutto pronto per l’avvio del servizio di informazione turistica. Domani, venerdì 11 giugno, inaugurerà l’Info Point a disposizione di vacanzieri e operatori locali.

Lo sportello, che sarà seguito da 5 giovani (due dei quali reduci dall’esperienza del Servizio Civile), sarà attivo tutti i giorni, dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 22. «Fare di Sant’Antioco una vera destinazione turistica non è un mero desiderio – commenta l’assessore al Turismo Roberta Serrenti – È un obiettivo preciso fatto di azioni concrete, di programmazione, di strutturazione dell’offerta, tagliato sul nostro sconfinato patrimonio storico-culturale e sulle nostre bellezze naturalistiche. Ecco perché per “fare turismo” è indispensabile avere le idee ben chiare e, soprattutto, saper garantire i giusti servizi ai nostri ospiti. In netto anticipo rispetto agli anni scorsi, prende avvio l’Info Point turistico, un servizio essenziale a disposizione degli operatori locali e dei vacanzieri, in grado di fornire tutte le informazioni indispensabili per trascorrere una vacanza “Serena, Sana, Sicura” nella nostra isola».

Intanto, compie un altro passo in avanti la creazione della destinazione turistica “Isola di Sant’Antioco”, con un momento di incontro e condivisione tra operatori turistici che ha lo scopo di perfezionare e strutturare il più possibile l’offerta. Appuntamento lunedì 21 giugno, dalle 17 alle 22, presso la piazzetta antistante l’info point turistico (via Roma, 47), dove gli operatori del settore escursionistico ed esperienziale operanti nell’Isola di Sant’Antioco si presenteranno a tutti gli operatori turistici, dalla ricettività alla ristorazione.

L’obiettivo, dunque, è creare un’offerta strutturata, affinché gli operatori turistici siano nelle condizioni di presentare al meglio al cliente-turista le proposte escursionistico-esperienziale dell’Isola di Sant’Antioco. Quindi strutture ricettive, ristoranti, pizzerie e via discorrendo avranno occasione di conoscere nel dettaglio le varie opportunità presenti nella Rete locale. La serata sarà inoltre l’occasione per consegnare materiale promozionale cartaceo dell’estate 2021 a Sant’Antioco.

Si invitano gli operatori del settore escursionistico ed esperienziale ad inoltrare tutte le informazioni utili su escursioni e/o servizi turistici all’indirizzo e-mail dell’info point: info@welcometosantantioco.it

Alcune foto: