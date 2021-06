Sempre meno nati in Italia ma aumenta il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Lo rileva il Ministero della Salute tramite il Rapporto annuale sull’evento nascita in Italia (Cedap).

Il report spiega che in Italia, nel 2019, il ricorso alla procreazione assistita è stata effettuata in media per 3,06 gravidanze ogni 100, per un totale di circa 12.800 nuovi nati su 421.913 registrati nello stesso anno. Nel 2018, invece, le gravidanze con fecondazione assistita sono state 2,53 ogni 100.

Quanto invece al numero complessivo dei nati in Italia, nel 2019 sono stati 20.763 in meno rispetto ai 442.676 del 2018.

