Torna in Sardegna Alex Britti che dopo più di un anno di pausa torna live con un tour estivo in giro per l’Italia.

L’artista si esibirà nella splendida cornice di Ulassai il 13 agosto 2021 nello spazio della Stazione dell’Arte.

L’evento si inserisce nel programma del Festival Rocce Rosse Blues Festival, il cantautore dopo aver dato lezioni di chitarra su Instagram e aver partecipato al concerto del Primo Maggio del 2021, Britti debutta a Mantova il 17 luglio per concludersi il 25 settembre a Roma.

