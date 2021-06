Paola Piras, la 51enne di Tortolì accoltellata dall’ex compagno di origini pakistane l’11 maggio scorso, si è svegliata dal coma indotto farmacologicamente dopo una quarantina di giorni.

La donna aveva ricevuto 18 coltellate, ma era sopravvissuta all’aggressione, mentre il figlio, Mirko, di 19 anni, era morto nel tentativo di difendere la madre dalla furia omicida di Masih Shahid.

Come anticipato dalla Nuova Sardegna, Paola è nuovamente cosciente, ma non è ancora fuori pericolo e cerca il figlio, perché non sarebbe ancora a conoscenza della tragica fine del 19enne, verità che le verrà probabilmente rivelata tra qualche giorno, quando miglioreranno le sue condizioni di salute e con il supporto di un’intera equipe di psicologi messa a disposizione dall’ospedale Santa Maria della Mercede.

