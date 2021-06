Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di Cagliari, questa mattina, in via Nervi nel Comune di Elmas, per un incidente mortale.

Per cause ancora da accertare un’autovettura e un scooter sono rimasti coinvolti in uno scontro, e nell’impatto purtroppo il conducente del motociclo è deceduto nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi: si trattava di un uomo di 43 anni.

Gli operatori della squadra di pronto intervento “2A” della sede centrale del Comando, hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale.

Sul posto erano presenti due ambulanze inviate dal servizio di Emergenza del 118 di cui una medicalizzata, e il medico a bordo di quest’ultima ha constatato il decesso della vittima.

Per gli accertamenti e i rilievi di legge sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale.

