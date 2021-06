Ancora un arresto nell’ambito dell’identificazione degli extracomunitari arrivati in Italia con gli ultimi sbarchi clandestini avvenuti nei giorni scorsi nelle coste del Sud Sardegna.

Un 28enne algerino è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Cagliari, poiché, nonostante fosse già stato espulso dal territorio italiano nel 2017, è rientrato nel territorio nazionale prima del previsto periodo di autorizzazione al reingresso.

Grazie agli accertamenti effettuati dai Poliziotti dell’Ufficio Immigrazione e della Polizia Scientifica, compiuti presso il Compendio dell’Ex Scuola Penitenziaria di Monastir, dove, in costanza del periodo di osservazione sanitaria, l’ uomo è stato sottoposto alle procedure di identificazione mediante foto segnalamento e rilievi dattiloscopici, gli Agenti hanno accertato la violazione per la quale è stato tratto in arresto.

Una volta riscontrate le violazioni l’algerino è stato arrestato, provvedimento convalidato ieri mattina dal Tribunale Ordinario di Cagliari. Al termine dell’udienza per direttissima lo straniero verrà nuovamente espulso.