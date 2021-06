Un uomo di 61 anni di Villamar (Su) è morto questo pomeriggio nello ‘spiaggione’ di Guttur’e Flumini, nella Marina di Arbus (Su). Secondo quanto si apprende l’uomo, che era al mare in compagnia delle figlie, si stava avvicinando alla battigia e si è accasciato al suolo, cadendo esanime in riva, probabilmente spaventato per le condizioni delle figlie che stavano facendo il bagno e il mare si stava agitando pericolosamente. A nulla sono serviti gli immediati tentativi di salvarlo da parte del bagnino e dei bagnanti. Sul posto il 118 e per i rilievi i Carabinieri del radiomobile della Compagnia di Villacidro e la Capitaneria di porto.

