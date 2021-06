Alcune squadre della sede centrale del Comando sono intervenute nel pomeriggio di oggi in un terreno privato della zona industriale di Settimo San Pietro, per un vasto incendio che ha coinvolto masserizie, vecchi elettrodomestici delle bombole di GPL.

Le fiamme hanno interessato alcuni veicoli in sosta, coinvolgendo due camion e due autovetture. Poco prima dell’arrivo delle squadre dei Vigili del Fuoco si è verificata l’esplosione di una delle bombole di GPL coinvolte nel rogo, finendo in strada nella porta di ingresso di un’abitazione. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita o coinvolta.

Gli operatori delle squadre di pronto intervento all’arrivo sul posto hanno delimitato l’area, con manichette, lance antincendio e naspi in dotazione e hanno sia spento le fiamme che messo in sicurezza una decina di bombole precedentemente raffreddate e portate in zona sicura. Al termine delle operazioni di spegnimento gli operatori hanno avviato le operazioni di bonifica dei focolai residui e di messa in sicurezza dell’area.

Sul posto hanno operato una APS due autobotti, un’automezzo fuoristrada dotato di modulo antincendio, un autofurgone per il ricambio autorespiratori, per un totale di cinque automezzi e undici operatori. L’intervento è ancora in atto per la fase di bonifica e messa in sicurezza e per gli accertamenti e i rilievi per stabilire le cause.

