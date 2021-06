Facile.it continua a puntare sulla Sardegna e sceglie la città di Cagliari per la prima tappa del tour di Open Day realizzato da Facile.it Partner, la rete di intermediari assicurativi indipendente più grande d’Italia che fa capo alla web company. L’incontro si svolgerà il 1° luglio dalle 10.00 alle 13.00 a Cagliari, presso il T Hotel (Via dei Giudicati, 66 – 09131).

Facile.it cerca nuovi intermediari assicurativi sull’Isola e per questo ha organizzato un evento pensato per presentare le novità e le opportunità dedicati gli intermediari che vogliono entrare a far parte della rete Facile.it Partner. Un’opportunità di grande valore per tutti; sia per gli intermediari con esperienza e che operano già da anni, sia per i giovani che hanno da poco iniziato la loro carriera nel mondo assicurativo e vogliono farlo con una marcia in più.

L’evento è gratuito ma con registrazione obbligatoria al sito www.eventifacilepartner.it. Dopo la tappa di Cagliari, il tour degli Open Day di Facile.it Partner continuerà il suo giro d’Italia toccando altre 4 regioni: Toscana, Sicilia, Lombardia e Lazio.

