Ragatzu, il calciatore a processo nega le accuse della ex: “Solo litigi”

Non ci sarebbero mai stati maltrattamenti, ma soltanto tensioni e incomprensioni all’interno della relazione. È questa la versione fornita in aula da Daniele Ragatzu, ex giocatore del Cagliari e attualmente all’Olbia, imputato in un procedimento per presunti maltrattamenti nei confronti della ex compagna.

Come riportato dall’Ansa, il calciatore ha parlato per la prima volta davanti ai giudici del tribunale di Tempio Pausania, respingendo integralmente le accuse. Rispondendo alle domande del proprio legale Filippo Pirisi, dell’avvocata di parte civile Cristina Cherchi e della pubblico ministero Milena Aucone, ha ricostruito la relazione con la donna.

Secondo quanto dichiarato, il rapporto sarebbe stato segnato da frequenti discussioni, legate soprattutto alla sua scarsa presenza dovuta agli impegni professionali. Ragatzu ha però escluso categoricamente qualsiasi comportamento violento o vessatorio nei confronti della ex compagna, anche nel periodo in cui la coppia conviveva a Olbia ed era in attesa di un figlio.

I fatti contestati dalla presunta vittima risalgono infatti a un arco temporale compreso tra ottobre 2016 e ottobre 2017. Il procedimento proseguirà con l’ascolto dei testimoni della difesa: la prossima udienza è stata fissata per il 7 luglio.

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