M5s Sardegna, Alessandro Solinas nuovo coordinatore regionale

Cambio ai vertici del Movimento 5 Stelle in Sardegna. Il partito guidato da Giuseppe Conte ha ufficializzato la nuova struttura organizzativa regionale, nominando Alessandro Solinas coordinatore dell’isola.

Solinas, consigliere regionale e presidente della commissione Bilancio, subentra al senatore Ettore Licheri, che lascia l’incarico dopo il lavoro svolto negli ultimi anni.

Contestualmente sono stati designati anche i coordinatori provinciali. A Cagliari il ruolo sarà ricoperto dalla senatrice Sabrina Licheri, mentre nel Medio Campidano è stato scelto il consigliere regionale Emanuele Matta. A Nuoro la coordinatrice sarà Lara Serra, in Ogliastra Gianluca Congiu, a Oristano Alessandro Pilloni, a Sassari il deputato Mario Perantoni e nel Sulcis-Iglesiente Giovanni Nicolò Murgioni.

Nel suo primo commento ufficiale, Solinas ha dichiarato: “Oggi assumo ufficialmente il ruolo di coordinatore regionale del M5s con grande senso di responsabilità e con la consapevolezza che davanti a noi ci sono sfide decisive per il futuro della Sardegna e del Movimento”.

Il neo coordinatore ha poi ringraziato il predecessore e la leadership nazionale: “Succedo a Ettore Licheri, che ringrazio per il lavoro svolto, e al quale faccio i migliori auguri nel ruolo di nuovo vicepresidente. E ringrazio Giuseppe Conte per la fiducia mostrata nel volermi affidare questo incarico”.

Infine, uno sguardo al futuro e al lavoro di squadra: “Ci aspetta un grande lavoro, per portare avanti il quale so che potrò contare sui nuovi coordinatori provinciali, su tutti i nostri parlamentari, consiglieri regionali e comunali, ma soprattutto sui tanti attivisti e simpatizzanti sparsi per la nostra isola. Il cui coinvolgimento e apporto saranno fondamentali”.

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