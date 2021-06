Ieri, intorno a mezzogiorno, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari hanno arrestato in flagranza per il reato di rapina impropria L.D. 20enne disoccupato di Quartu Sant’Elena, con precedenti di polizia. Il giovane era al Poetto, e approfittando della momentanea assenza dei proprietari, ha rovistato due borse e si è impadronito di due cellulari all’interno di un chiosco. Una delle due ragazze derubate è stata avvisata da altri bagnanti e si ha notato i movimenti dell’uomo e lo ha inseguito nel lungomare riuscendo a raggiungerlo. A quel punto il ladro ha colpito la donna alla tempia sinistra con una stampella ed è riuscito nuovamente a scappare ma questa volta è stato bloccato da un militare dell’Esercito che lo ha consegnato ai Carabinieri. Al termine delle formalità è stato portato nella sua abitazione in regime di arresti domiciliari.

