Cominceranno mercoledì 30 giugno i lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza del tratto della strada provinciale 8 che va dal Policlinico Universitario di Monserrato al confine con il Comune di Sestu. L’intervento riguarderà la bitumazione e il rifacimento della segnaletica orizzontale dell’importante e trafficato snodo di circa 2 km e mezzo.

I lavori di manutenzione straordinaria sono stati finanziati con fondi propri della Città Metropolitana di Cagliari e avranno un costo complessivo di 200 mila euro. “Si tratta di lavori attesi da anni e finora non realizzati per carenza di fondi, ma questa amministrazione ha ritenuto prioritario mettere a bilancio un intervento necessario per la sicurezza dei numerosi cittadini che ogni giorno percorrono quel tratto di strada”, spiega il consigliere delegato alla Viabilità Antonello Floris.

“Ci auguriamo che con questo intervento, sollecitato da tempo dalla nostra amministrazione, possano risolversi le principali criticità legate al manto stradale di una delle principali e più trafficate vie di accesso al nostro comune”, commenta la sindaca di Sestu Paola Secci.

“Oltre a migliorare la sicurezza di un tratto stradale troppo spesso scena di terribili incidenti, questi lavori sono importanti perché andranno a riqualificare la viabilità di accesso al polo universitario e al Policlinico, alle zone in espansione del nostro territorio oltre la 554 e alla città di Monserrato”, sottolinea il sindaco Tomaso Locci. “Voglio ringraziare il sindaco metropolitano Paolo Truzzu e i consiglieri metropolitani Antonello Floris e Ignazio Tidu per il loro interessamento – aggiunge Locci – un’amministrazione metropolitana finalmente responsabile, lontana dalle logiche legate all’appartenenza politica e non più solo cagliaricentrica”.

L’intervento di restyling durerà tre giorni e non comporterà il blocco della circolazione stradale, che sarà garantita anche nel corso dei lavori.

