“Un passo avanti fondamentale per i territori”. Così Emanuele Cera, vice-capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale commenta la firma della convenzione attuativa per l’accordo ‘Alta Marmilla, ecosistema innovativo’.

“L’impegno della Giunta, dell’assessore Fasolino e la costante attenzione che abbiamo messo in campo in questi mesi come consiglieri regionali sta dando i suoi frutti. Ora occorre tenere alto il ritmo per realizzare i numerosi progetti per la mobilità, l’istruzione, la salute, l’agroalimentare”, sottolinea Cera.

“Si tratta di circa 8 milioni che possono portare concreti benefici per i territori interessati. – spiega – Vogliamo praticare una politica che parla con i fatti, che possa recarsi nei comuni per parlare di realizzazioni e non di annunci. Questa è la strada giusta ed è quella che caratterizza il nostro percorso politico. Siamo convinti che con il contributo determinante dei sindaci presto i risultati saranno concretamente percepiti dalle comunità interessate”.

