Prorogata sino al 31 luglio 2021 la validità di tutti i permessi di transito e di sosta per zone a traffico limitato (ztl), aree pedonali, aree riservate e dei pass di esenzione per la sosta nei parcheggi a pagamento per servizio e per i veicoli a trazione elettrica, in scadenza dal 30 giugno al 30 luglio 2021.

A renderlo noto il Comune di Cagliari.

Determinazione dirigenziale

