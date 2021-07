I Sabaton annunciano il loro ritorno in tour, la band negli ultimi anni ha visto crescere in modo a dir poco vertiginoso la propria popolarità, vincendo vari Metal Hammer Golden Gods Awards, venendo più volte nominata agli svedesi Grammis e scalando le classifiche in tutto il mondo con i più recenti album “The Last Stand” e “The Great War“.

Ora il gruppo capitanato dal carismatico frontman Joakim Brodén e dal bassista Pär Sundström annuncia un tour che farà tappa in Italia con un unico grande show in programma per il 15 marzo 2022 a Lorenzini District di Milano.

Pär Sundström ha dichiarato:

“Abbiamo aspettato fin troppo a lungo… ora siamo più che mai pronti per tornare. Per quando il tour avrà inizio, avremo uno scrigno pieno di nuovi pezzi da suonare dal vivo e un sacco di altre sorprese. Non potete perdervi il Tour To End All Tours”.

Sarà una serata assolutamente speciale, nella quale Sabaton, infatti si esibiranno con la loro imponente scenografia militaresca, riportandoci come di consueto sui campi di battaglia delle guerre del passato.

La band sarà accompagnata da due special guest d’eccezione: gli straordinari folk metaller mongoli The Hu, forti di un successo sempre maggiore e attualmente impegnati nelle registrazioni del loro nuovo album, e i “mostri” finlandesi Lordi, vincitori dell’Eurovision Song Contest nel 2006.