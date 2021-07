Ad Alghero, da oggi e per tutto domani mercoledì 7 luglio, è in corso la campagna di screening dedicata agli operatori e dipendenti del settore del turismo, delle attività commerciali, della grande distribuzione.

L’Ats, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, effettuerà i tamponi molecolari, il principale strumento diagnostico per la rilevazione dei positivi al Covid, anche per quelli vaccinati.

Lo screening rivolto alle categorie produttive della città sarà attivo dalle 10,00 alle 18,00 nella palestra della scuola primaria La Pedrera. Nella giornata di domani, mercoledì 7 luglio, l’accesso alla palestra avverrà da via Malta.

Per potersi sottoporre a tampone sarà necessario esibire il documento d’identità e la tessera sanitaria.

