Un 29enne marocchino è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Salerno, in località Lago: si tratta di un pericoloso latitante marocchino, affiliato all’Isis.

Sulle spalle del giovane combattente jihadista pendeva un mandato di arresto internazionale per “associazione a delinquere finalizzata alla preparazione e alla commissione di atti di terrorismo, detenzione illegale di armi da fuoco, attività collettiva avente fine di attentare l’ordine pubblico e raccogliere fondi per il finanziamento di atti di terrorismo”, emesso dal procuratore generale presso la Corte di appello di Rabat il 28 giugno scorso, poi esteso in campo internazionale l’8 luglio.

Le autorità del Marocco hanno dichiarato che il 29enne, conosciuto con il nome di battaglia di Abu Al Bara, ha ricoperto posizioni di comando nelle roccaforti del Daesh nell’arena siro-irachena.

