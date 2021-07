Due incendi si sono sviluppati in tarda mattinata nell’agro dei Comuni di Sindia (Nu) in località Ponsu e Macomer (Nu) in località Nuraghe Pazza.

E’ attualmente in corso l’intervento del personale e di due elicotteri del Corpo forestale, provenienti dalle basi di Bosa e Anela.

Sul posto, coordinano le operazioni di spegnimento i D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenenti alle pattuglie del Corpo forestale di Macomer.

L’area colpita dal fuoco è vasta, anche per via delle temperature elevate che stanno mettendo in difficoltà gli operatori presenti sul posto per domare le fiamme.

