Dopo lo stop imposto lo scorso anno dall’emergenza sanitaria, l’edizione 2021 di Calici di Stelle a Sorso si presenta con una nuova formula, diffusa nel tempo e nello spazio, anche in funzione delle misure di prevenzione legate al Covid-19, con una serie di eventi enogastronomici e culturali finalizzati alla promozione del territorio e della filiera vitivinicola della Romangia.

La rassegna partirà il 21 luglio e proseguirà fino al 10 agosto,con una serie di percorsi esperienziali ed emozionali dedicati al vino, alla tradizione, alla cultura e alle produzioni enogastronomiche della Romangia.

Si comincia mercoledì 21 luglio con un cartellone che ci accompagnerà fino al 10 agosto “Un Calici di Stelle quest’anno ridefinito per dare un segnale di ripresa modulandolo e adeguandolo alla situazione sanitaria contingente – ha sottolineato l’assessora alla Cultura Marcella Spanu – . Sarà un evento diffuso con una serie di iniziative che mette in campo diversi luoghi e diverse tematiche. Tanti piccoli appuntamenti, inevitabilmente a numero limitato e per cui sarà necessario prenotare ma che segnano un momento importante di ripresa con l’auspicio che questo ci accompagni verso una edizione 2022 ‘collettiva’ come quelle che abbiamo sempre realizzato in passato”.

“L’idea, per questa nuova edizione, è quella di proporre, pur in questo momento di difficoltà, una formula flessibile e rinnovata che veda il coinvolgimento e l’aggregazione di tutto il tessuto produttivo e della ricettività locale in una grande alleanza anche con una visione di prospettiva futura – ha detto l’assessore al Turismo Marco Greco – attraverso l’organizzazione e la promozione di eventi enogastronomici e culturali destinati alla promozione e al marketing territoriale, con particolare riferimento alla filiera dell’enoturismo e a quella enogastronomica della Romangia”.

Leggi altre notizie su www.cagliaripad.it