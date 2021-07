Il countdown è terminato e gli Iron Maiden sono ufficialmente tornati con un nuovo brano che potrebbe essere il preludio ad un nuovo attesissimo album in studio.

Lo avevano già fatto intendere nelle scorse settimane, annunciando una grande novità il 15 luglio 2021. E ovviamente sono stati di parola.

Dopo sei lunghi anni di stasi, la band britannica ha pubblicato The Writing on the Wall, un singolo nuovo di zecca e accompagnato da un video.

