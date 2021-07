Un giovanissimo motociclista è morto in un incidente stradale avvenuto durante la notte a Quartu Sant’Elena. La dinamica è ancora in fase di accertamento, sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale e i volontari del 118.

L’incidente è avvenuto verso le 2, in viale Colombo. Il ventenne era in sella a una Yamaha e stava percorrendo il viale in direzione Poetto, quando, per cause non ancora accertate, ha perso il controllo della due ruote, finendo fuori strada.

