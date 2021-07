Incendio a Loiri Porto San Paolo: 2 elicotteri si alzano in volo

La sala operativa del 115 ha ricevuto intorno le ore 17:00 una richiesta d’intervento per un incendio boschivo in località Trudda in comune di Loiri-Porto San Paolo.

Sul posto è stata inviata la boschiva di Olbia con due squadre per collaborare con le squadre forestali e le altre squadre a terra. L’incendio ha interessato 2 ettari di macchia mediterranea. Sul posto Corpo Forestale e due elicotteri regionali antincendio, diverse le squadre a terra di protezione civile e baracelli. Fortunatamente non si registrano danni ad abitazioni. L’intervento è durato circa 2 ore.