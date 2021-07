Fiamme nella notte a Siliqua: incendio devasta un’azienda agricola

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Iglesias sono intervenuti intorno alle 3 in località Is Sindigaus nel territorio del comune di Siliqua per spegnere un vasto incendio che si è sviluppato all’interno di un’azienda agricola.

In fiamme numerose balle di fieno accatastate all’interno di due strutture. Sul posto stanno operando un’APS, un automezzo fuoristrada dotato di modulo antincendio e in supporto un’autobotte inviata dalla sede centrale del Comando di Cagliari. Sul posto tre automezzi e sette operatori che stanno operando per spegnere le fiamme e contenere il rogo.

Al termine delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area i Vigili del Fuoco daranno il via agli accertamenti e ai rilievi per stabilire le cause del rogo.

