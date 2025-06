Giua Marassi: “3000 interventi su abbandono rifiuti, elevate 250 multe” | Video

"Cercheremo di sensibilizzare la popolazione a non abbandonare i rifiuti ma conferirli regolarmente", aggiunge l'assessora comunale

Luisa Giua Marassi, assessora del comune di Cagliari all’ecologia urbana, ambiente e verde pubblico, con delega all’igiene del suolo, ciclo rifiuti, manutenzione- gestione parchi-giardini pubblici, gestione faunistica, progettazione-realizzazione spazi verdi, manutenzione lungomare Poetto e Sant’Elia, ha parlato della raccolta differenziata nel capoluogo isolano.

“Presentiamo un aggiornamento dell’ecobolario che servirà in questo anno che precede l’avvio del nuovo servizio, quello vecchio scaduto al 30 settembre, su cui abbiamo avviato il nuovo procedimento di gara e siamo in proroga tecnica; ad oggi il servizio viene ancora svolto dalla ditta attuale. Abbiamo ritenuto necessario un aggiornamento su alcune voci obsolete per fornire ai cittadini un nuovo servizio”, dichiara l’assessora.

“Il secondo aspetto mette il focus sul miglioramento della raccolta differenziata, capire perché è necessario e utile differenziare sempre meglio affinché Cagliari, già virtuosa, arrivi oltre l’80%. L’ultimo focus importantissimo è la lotta all’abbandono dei rifiuti, una grandissima piaga che dobbiamo fronteggiare ogni giorno. Cercheremo di sensibilizzare la popolazione affinché si capisca che non abbandonare i rifiuti e conferirli regolarmente differenziandoli non è solo un gesto di legalità ma di consapevolezza per tenere pulita la città, facendo bene all’ambiente e alla nostra stessa salute”.

Giua Marassi si è espressa anche sui numeri in merito all’abbandono dei rifiuti: “Abbiamo rendicondato 3000 interventi sugli abbandono dei rifiuti, è necessario che la popolazione sia dalla nostra parte per cui abbiamo attivato il principio di cooperazione ambientale perché senza l’ausilio dei cittadini e le cittadine il comune non può vincere questa battaglia impari”.

“Abbiamo reistituito la sezione di ecologia urbana della polizia locale, operativa da gennaio, abbiamo elevato 250 sanzioni nel primo trimestre sul lato dei scorretti comportanti in violazione del regolamento comunale. Abbiamo individuato una sessantina di soggetti colpevoli di abbandono dei rifiuti”.

