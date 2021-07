Risveglio drammatico nell’Isola avvolta dalle fiamme. I Canadair sono di nuovo in azione a Santu Lussurgiu, situazione di piena emergenza in tutto il Montiferru in tutta la Planargia.

Tra Cuglieri e i suoi borghi centinaia di persone sono state evacuate durante la notte. A Bosa la situazione è critica: è stato allestito un centro d’accoglienza per gli sfollati degli incendi, la Croce Rossa lancia un sos a tutti coloro che si trovano nei paraggi: questo è ciò che serve.

I volontari hanno scritto di aver bisogno di alcuni beni di prima necessità: acqua (possibilmente bottigliette da mezzo litro), scottex, carta igienica, bicchieri di plastica, penne, quaderni.

I volontari si trovano al punto vaccinale di Bosa, nel piazzale della scuola media numero 2, in via Gramsci.

Già da ieri uomini e mezzi della Croce Rossa di Bosa hanno operato in soccorso delle popolazioni coinvolte nell’emergenza incendi.

