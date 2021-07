Un imminente provvedimento della Giunta per consentire l’utilizzo immediato di fondi regionali per un primo ristoro per i danni causati dai roghi nell’Oristanese. Lo ha annunciato questa mattina il Presidente della Regione, Christian Solinas, a conclusione del dibattito che si è tenuto in Consiglio regionale.

“I giorni appena trascorsi ci hanno riempito di amarezza e di un doloroso senso di impotenza – ha detto Solinas – ma i sardi hanno mostrato un grande senso di unità e di volontà di ripartire, emerso in modo unanime anche dal dibattito in Consiglio. Desidero ancora una volta ringraziare tutti coloro che si sono impegnati in questi giorni nell’affrontare l’emergenza, mostrando un grande spirito di collaborazione e sinergia: dai sindaci a tutti gli operatori in campo, le compagnie barracellari, le forze dell’ordine, i volontari, i singoli allevatori e agricoltori che si sono impegnati a combattere il fronte del fuoco.

Il Presidente della Regione ha ringraziato anche Grecia e Francia che hanno fornito i loro Canadair in forza del protocollo di solidarietà internazionale di protezione civile, la Corsica e il suo Presidente Gilles Simeoni, lo Stato di Israele tramite il suo Ambasciatore in Italia.

“Sui territori devastati proseguono le operazioni di bonifica con le squadre a terra e i mezzi aerei, mai così numerosi come in questa occasione – ha detto il Presidente Solinas – . Passo dopo passo la Regione si confronterà con i Sindaci e le comunità locali in un percorso condiviso per uscire dall’emergenza e consentire una rapida ripresa”.

Il Presidente della Regione ha infine ringraziato le massime istituzioni dello Stato per la vicinanza e l’attenzione mostrate nei confronti della Sardegna, ad iniziare dal Capo dello Stato Sergio Mattarella e dal Presidente del Consiglio Mario Draghi, che hanno assicurato un impegno concreto anche per una rapida azione di sostegno economico.

