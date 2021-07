San Sperate (CA), rione San Giovanni, dal 28 luglio al 1 agosto 2021. Ha preso il via mercoledì a San Sperate la diciottesima edizione di Cuncambias Festival di Cultura popolare organizzato da Antas Teatro e dedicato al tema “Gli invincibili”. Ogni sera dalle 19.30 a mezzanotte fino a domenica nel rione storico di San Giovanni ci sarà spazio per teatro per grandi e piccoli, libri, visite guidate, incontri, musica e spettacoli.

Giovedì 29 luglio, secondo giorno del festival, alle 19.30 ci saranno le “Filastrocche in cielo, in terra e in mare” de La botte e il cilindro con Daniela Cossiga e Salvatore Delogu per la regia di Sante Maurizi. Alle 20.30 si parla della narrazione della storia della Sardegna, momento di riflessione sul racconto contemporaneo della nostra storia, con l’archeologo Alfonso Stiglitz e gli storici Valeria Deplano e Omar Onnis. Per l’appuntamento “narrazioni” dedicate quest’anno alle Storie invincibili, alle 22 ci sarà il racconto di Andrea Serra. A seguire l’attore Pierpaolo Piludu porterà in scena “Pesticidio” di Cada Die Teatro per la regia di Alessandro Mascia.

Venerdì 30 luglio nello spazio del Teatro Ragazzi appuntamento con le Compagnie del Cocomero in “La fantasmagorica Historia del Principe Ragno” di e con Rahul Bernardelli. Alle 20.30 Graziella Monni presenta il suo libro “Gli amici di Emilio”, romanzo ambientato negli anni Trenta del secolo scorso attorno alla figura dell’antifascista Emilio Lussu, con letture di Giacomo Casti. Alle 22 le storie invincibili con Andrea Melis, alle 22.15 musica con due spettacoli in anteprima: Chiara Effe e Matteo Leone con Fabrizio Lai presentano “Pelledumò”, di seguito Mauro Palmas e Francesco Medda il nuovo disco “Meigama”.

Sabato 31 luglio alle 19.30 spazio al Teatro Atlante con “Magico Mister Mu” di e con Emilio Ajovalasit, di seguito Nicola Muscas racconta il suo romanzo d’esordio tra calcio e amori sfortunati “La isla bonita”, con letture di Felice Montervino e musiche di Francesco Medda, a seguire le Storie invincibili con Preziosa Salatino.

Grande attesa per l’arrivo, in chiusura di serata, di Valerio Apice, attore, autore e poeta napoletano, che porterà in scena “Pulcinellesco”, monologo in maschera che racconta l’eterna storia di Pulcinella attraverso quattro personaggi sullo sfondo di una Napoli crudele e bellissima.

Domenica 1 agosto la Compagnia CircoLabile presenta con “O come arachide” di e con Andrea Menozzi, di seguito il racconto di Fausto Siddi per le Storie invincibili.

Come di consueto Cuncambias ospiterà il Concorso letterario Anselmo Spiga giunto alla sua diciottesima edizione. A chiudere l’edizione 2021 di Cuncambias sarà il concerto di Elena Ledda “Amaius”, con Silvano Lobina, Mauro Palmas, Marcello Peghin e Simonetta Soro.

L’ingresso a tutti gli appuntamenti si svolgerà nel rispetto delle norme anti assembramento; prenotazioni al numero ‪3477058380‬ per il Punto ristoro, animato come sempre dai volontari e dalle volontarie del paese. Nei giorni del Festival dalle 20 alle 22 giardini e lollas del paese ospiteranno chiacchierate tra poesia, teatro e musica con Nino Landis, Paola Atzeni, Preziosa Salatino, Ida Pillitu e ospiti a sorpresa.

Cuncambias è organizzato da Antas Teatro in collaborazione con Libera la Farfalla onlus, promosso dal Ministero della Cultura, la Regione autonoma della Sardegna, il Comune di San Sperate, la Fondazione di Sardegna.

