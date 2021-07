Distruggono una persiana e una zanzariera, litigano violentemente con il proprietario e finiscono feriti e in manette. È finito male il pomeriggio di due cagliaritani, di 51 e 42 anni che complice il caldo, l’alcol e gli stupefacenti sono stati arrestati da una squadra volante della Polizia di Stato per resistenza, violenza e oltraggio.

Dopo un intervento particolarmente difficoltoso, gli equipaggi della Volante hanno fermato in via Col del Rosso angolo Via San Michele due uomini, visibilmente ubriachi e con evidenti ferite riconducibili ad una violenta lite. La precaria condizione degli arrestati, dovuta all’assunzione di alcool e presumibilmente anche di stupefacenti, ha reso estremamente complesso riportare la situazione alla normalità.

Più volte invitati a calmarsi e a fornire le proprie generalità, i due hanno continuato a minacciare gli agenti. La situazione ha poi rischiato di degenerare con l’arrivo di un terzo uomo che, furibondo, ha finalmente riferito i motivi del diverbio: la lite con i due era nata poco prima a seguito della rottura di una persiana e di una zanzariera nella propria abitazione ad opera dei due. Rottura alla quale era seguita una animata lite dopo la quale i due, ubriachi, si erano allontanati continuando a litigare tra di loro sino all’arrivo dei poliziotti.

Con molta fatica gli Agenti sono riusciti a riportare la calma , riuscendo a condurre i due uomini in Questura e successivamente al Gabinetto di Polizia Scientifica per poterli finalmente identificare, essendosi sempre rifiutati di fornire le proprie generalità. Alla fine i due, con precedenti, sono stati arrestati per resistenza, oltraggio e violenza a Pubblico Ufficiale.

