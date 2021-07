Anche il mondo della musica si mobilita per il territorio del Montiferru, dove le fiamme hanno devastato foreste e pascoli ed ucciso animali. Per questo una piccola etichetta indipendente, TALK ABOUT RECORDS, devolverà fino al 29 settembre 2021 l’intero ricavato della vendita dei dischi sia in formato fisico che digitale alla campagna di raccolta fondi promossa dal comune di Santu Lussurgiu.

Il catalogo è consultabile sul sito https://talkaboutrec.bandcamp.com

