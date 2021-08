Volontari della Chiesa di Scientology in prima linea per aiutare i territori sardi colpiti dal fuoco. Accogliendo l’appello del Comune di Cuglieri, uno di quello maggiormente devastati dall’incendio del 25 luglio scorso, i Ministri Volontari della Chiesa fondata da Ron Hubbard, con le loro magliette gialle, si sono messi a disposizione dell’amministrazione, dei Barracelli e della Croce Rossa. Impegnati nello smistamento di generi prima necessità, nel portarli alle famiglie, nel preparare mangimi per il bestiame e fare la sanificazione di alcuni locali.

“Un Ministro Volontario non chiude gli occhi di fronte al dolore, al male e all’ingiustizia dell’esistenza” disse L. Ron Hubbard nel descrivere come sarebbe dovuto essere un volontario appartenente a questo gruppo, incitando soprattutto ad essere d’aiuto per risolvere questo tipo di circostanze dando nuova forza spirituale – si legge in una nota lanciata dal presidente della Chiesa di Scientology Sardegna, Nicola Oi -. Arrivare in un paese come Cuglieri e vedere la reazione della comunità e quanto ognuno fosse vicino all’altro, hanno creato un’alchimia per la quale è certo che queste giornate rimarranno indelebili nella mente dei volontari e, grazie a questa esperienza, il motto dei Ministri Volontari di Scientology, “Si può fare qualcosa a riguardo”, oggi ha un valore ancora più grande, perché insieme tutto sembra più facile.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it