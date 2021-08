Il giornalista Andrea Scanzi è approdato in Sardegna per il tour teatrale che lo vede protagonista dello spettacolo “E pensare che c’era Giorgio Gaber”, in cui racconta il cantautore italiano.

Da subito Scanzi ha voluto immortalare il suo tour nell’Isola con alcuni scatti postati sui social, in cui racconta le tappe del viaggio a borda della sua Heritage.

Da Palau a Budoni, da Orosei a Genna Silana, da Baunei a Bari Sardo, fino ad arrivare a Ulassai. Il giornalista ha “tagliato” la Sardegna sulle due ruote e nella giornata di ieri ha raggiunto la località di Su Passu, a Sinnai.

“Qui avevo appena lasciato il cavallo – scrive ironicamente Scanzi sul suo profilo Instagram – per poi andare a rifocillarmi al saloon. Mi stavano aspettando Tex e Kit Carson in persona. Da Su Passu a El Paso è un attimo”.

