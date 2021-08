Dopo le drammatiche scene di oggi, dovute ad un anomalo afflusso di utenti che chiedevano il tampone molecolare, la Ats corre ai ripari. Questo pomeriggio è stato infatti caratterizzato da lunghissime file davanti al presidio di via Romagna e, complice un caldo africano, numerose persone hanno accusato malesseri e sono state soccorse dal personale medico.

Per far fronte all’enorme mole di tamponi molecolari richiesti, dovuti probabilmente alla impellente necessità di ottenere il green pass, l’Ats ha attivato d’urgenza due nuove postazioni per l’accettazione degli utenti e un’ulteriore postazione di tamponamento al fine di ridurre il tempo di attesa.

Nel contempo, l’azienda ha dato la sua spiegazione dell’accaduto, invitando i cittadini cagliaritani a “rispettare gli orari di prenotazione“.

“Decine di cittadini si sono recati oggi presso il Servizio TREIN del Padiglione “N” di via Romagna Cagliari senza alcuna prenotazione per effettuare il tampone molecolare, creando assembramenti e lunghe file sotto il sole – si legge in un comunicato dell’Azienda per la Tutela della Salute -. Per far fronte all’enorme afflusso di persone di questa mattina, ATS Sardegna ha attivato due nuove postazioni per l’accettazione degli utenti e un’ulteriore postazione di tamponamento al fine di ridurre il tempo di attesa. Tenuto conto anche delle elevate temperature, ATS Sardegna ha avviato, in collaborazione con la Protezione Civile, tutte le procedure per ridurre i disagi dei cittadini in coda negli orari di punta.

La raccomandazione della Direzione aziendale è ora quella di rispettare rigorosamente gli gli orari fissati, evitando di anticipare l’appuntamento o di recarsi in via Romagna senza la prenotazione per non intralciare i lavori di tracciamento del Servizio e delle USCA e creare lunghe attese.

