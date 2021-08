Volge al termine la XXII edizione del Festival dei Tacchi, la rassegna organizzata dal Cada Die Teatro tra i magnifici scenari naturali dell’Ogliastra. Domani, martedì 10 agosto alle 19, durante l’ottava e ultima giornata del festival, alla Cantina Antichi Poderi di Jerzu, Marco Paolini e Telmo Pievani incontreranno il pubblico per una conversazione sulle domande che da sempre l’uomo si pone: da dove arriviamo, come ci siamo evoluti?, temi affrontati nello spettacolo Antenati, andato in scena domenica.

L’artista e il filosofo evoluzionista si confronteranno con gli spettatori per dialogare, ascoltare, raccogliere storie. E per raccontarne. Per dare senso ai loro mestieri in questo tempo. L’ingresso è gratuito, ma riservato a chi ha assistito allo spettacolo andato in scena domenica.

Alle 17.30 Andrea Serra, maestro, impegnato da 16 anni nella scuola dell’ospedale Microcitemico di Cagliari, accompagnato alla chitarra da Daniele Serra, salirà sul palco con lo spettacolo L’Altalena tratto dall’omonimo libro che raccoglie le storie che quotidianamente l’autore incrocia tra le stanze dell’ospedale.

Alle 21.30 saliranno sul palco della Cantina Antichi Poderi Mauro Mou e Silvestro Ziccardi con Il respiro del vento, produzione Cada Die Teatro con le musiche originali di Mou, Ziccardi e Matteo Sanna.

Il Festival è sostenuto da Comune di Jerzu, Cantina Antichi Poderi, Fondazione di Sardegna, Regione Autonoma della Sardegna e Ministero della Cultura.

