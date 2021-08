Nel pomeriggio di ieri, le forze dell’ordine di servizio a Cagliari, hanno scovato un 48enne, sottoposto a misura cautelare, intento a vendere stupefacenti a due giovani che stavano contrattando l’acquisto.

L’intervento degli operatori ha permesso di bloccare, tra la sorpresa dei due “clienti”, che sono scappati facendo perdere le loro tracce, l’attività di spaccio.

La perquisizione operata dagli agenti ha consentito di rinvenire circa 15 grammi di eroina già confezionata in dosi pronte per lo smercio, 1,5 grammi di hashish, la somma di 570 euro e materiale vario utile al confezionamento.

L’uomo è stato condotto in Questura in stato di arresto per poi essere accompagnato presso l’abitazione in attesa del processo di convalida con rito direttissima prevista nella mattinata odierna.

