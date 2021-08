Anche la Sardegna piange Gino Strada. Il medico filantropo, fondatore di Emergency, è morto oggi, venerdì 13 agosto, all’età di 73 anni. Da tempo soffriva di problemi cardiaci.

“Mio papà non c’è più”, ha scritto la figlia Cecilia, impegnata in un soccorso a mare in un messaggio su Twitter che probabilmente spiega più di tante parole la filosofia ereditata dal papà. “Non posso rispondere ai vostri tanti messaggi (grazie), perché sono qui: dove abbiamo appena fatto un soccorso e salvato vite. È quello che mi hanno insegnato lui e la mia mamma”.

In Sardegna Gino Strada è venuto tante volte ma Emergency, la sua creatura aveva soltanto una sede, a Sassari. Un ambulatorio di medicina generale, al quinto piano del Palazzo rosa, in via Monte Grappa, rivolto a tutte quelle persone che, per le più disparate ragioni, non hanno l’accesso ai servizi sanitari di base. Quegli ultimi che Gino Strada ha sempre messo al centro della sua vita.

