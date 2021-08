“Cogliamo l’occasione per esortarvi ad aderire alla campagna vaccinale, alla quale l’Ateneo ha contribuito col massimo impegno, e vi invitiamo a scaricare il Green Pass. Da tali semplici ma essenziali azioni deriverà la possibilità di riprendere le consuete attività istituzionali e sociali all’interno della nostra comunità accademica”. Sono le parole del Rettore dell’Università di Cagliari Francesco Mola che, in una lettera aperta indirizzata agli studenti dell’Ateneo cagliaritano, annuncia che il prossimo anno accademico finalmente le lezioni universitarie, epidemia permettendo, si potranno nuovamente seguire anche in presenza nelle aule accademiche.

“Consapevoli dell’incertezza della situazione sanitaria e delle necessarie regole da rispettare – scrive Mola – vi rassicuriamo sulla decisione – che l’Ateneo ha preso da tempo – di fornire per il prossimo anno accademico gli strumenti per poter seguire le lezioni sia in presenza che a distanza. Questo ci aiuterà a superare le eventuali problematiche legate all’entrata in vigore del D.L. del 6 agosto 2021, n. 111, in base al quale dal 1° settembre 2021 diventerà obbligatorio l‘uso della certificazione verde (Green Pass) per tutto il personale universitario e per il corpo studentesco. Vi informeremo tempestivamente delle norme attuative del provvedimento, non appena verranno rese note e ribadiamo l’impegno dell’Ateneo nel supportare tutti gli studenti e le studentesse nei loro percorsi formativi”.

