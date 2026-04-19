Villasimius, incidente in moto sulla sp19: giovane in codice rosso

Grave incidente nel pomeriggio di oggi lungo la sp19, in località Su Lillu, nel territorio di Villasimius. Un giovane motociclista è rimasto ferito dopo aver perso il controllo della moto mentre percorreva la strada in direzione della località turistica.

Secondo una prima ricostruzione, il centauro viaggiava a bordo di una Kawasaki Z900 quando, nell’affrontare una curva, avrebbe perso aderenza finendo violentemente contro il guardrail laterale.

Le condizioni del giovane hanno reso necessario l’immediato intervento dei soccorsi. Sul posto è arrivata un’ambulanza medicalizzata e successivamente l’elisoccorso del 118, che ha trasportato il ferito in codice rosso all’ospedale Brotzu di Cagliari. Nonostante la dinamica dell’incidente, il motociclista non sarebbe in pericolo di vita ed è ricoverato per ulteriori accertamenti.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Vito, intervenuti sul posto, hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a gestire la viabilità durante le operazioni di soccorso.

Dai primi controlli è emersa la regolarità dei documenti di guida e di circolazione. Restano in corso gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica del sinistro.

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