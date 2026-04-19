Ghilarza, brutto scontro tra due auto: 5 persone coinvolte

Scontro tra una Clio e una Range Rover sulla sp23 vicino a Ghilarza: 5 persone coinvolte

Paura nel primo pomeriggio lungo la strada provinciale 23, a pochi chilometri da Ghilarza, dove due auto si sono scontrate dopo un’invasione di corsia. Fortunatamente, non si registrano feriti.

L’allarme è scattato poco prima delle 14.30, quando la Sala Operativa dei Vigili del fuoco di Oristano ha ricevuto la richiesta di intervento per l’incidente. Secondo una prima ricostruzione, una Renault Clio diretta verso Fordongianus avrebbe improvvisamente invaso la corsia opposta, andando a colpire sul lato passeggero una Range Rover che viaggiava in direzione Ghilarza.

Dopo l’impatto, la Clio ha terminato la sua corsa fuori strada, finendo nella macchia mediterranea, mentre il suv è rimasto sulla carreggiata. Il giovane conducente dell’utilitaria è riuscito a uscire autonomamente dall’abitacolo, senza riportare ferite. Illesi anche i 4 occupanti dell’altro veicolo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Abbasanta, che hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi coinvolti. Presenti anche le forze dell’ordine, impegnate negli accertamenti per chiarire le cause dell’incidente.

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